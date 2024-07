https://fr.sputniknews.africa/20240730/la-rdc-accuse-le-rwanda-dun-brouillage-qui-nuit-a-la-securite-aerienne-dans-lest-du-pays-1067675994.html

La RDC accuse le Rwanda d'un "brouillage" qui nuit à la sécurité aérienne dans l'est du pays

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a protesté contre ces activités, incluant aussi le "spoofing" (usurpation d'identité) auprès de... 30.07.2024, Sputnik Afrique

"Des interférences dangereuses sont observées dans les systèmes de positionnement global (GPS) des avions", indique le ministère de la Communication et des médias congolais dans un communiqué.Ces perturbations touchent les zones de vol du Nord-Kivu autour de la capitale provinciale Goma, "incluant Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga", selon le texte.Ces actes "mettent en danger les missions humanitaires essentielles" dans la région, en proie à une rébellion armée, le M23 ("Mouvement du 23 mars"). Celle-ci occupe de vastes pans de territoire avec le soutien d'unités de l'armée rwandaise, est convaincue la RDC.Les brouillages sont l'œuvre de l'armée rwandaise et du M23, affirme Kinshasa qui demande à l'OACI d'adopter "des sanctions appropriées".

