Attaque contre les combattants du groupe Wagner: un universitaire pointe la singularité du Sahel

"Le Sahel est un terrain très glissant parce que les groupes armés ont eu tout le temps de se préparer", explique à Sputnik Zirbine Abassa Seyni, de... 30.07.2024, Sputnik Afrique

Et de poursuivre: "Donc, pour s'engager dans un assaut au Sahel, il faut être suffisamment préparé et connaître les endroits parce que le risque de ce genre-là plante toujours". Un autre aspect à prendre en compte, c'est l'aptitude des terroristes de vite se mobiliser. "C'est quelque chose qu'on remarque depuis que le phénomène du terrorisme a commencé. À chaque fois qu'on perd des soldats, c'est vraiment dû le plus souvent à des capacités de mobilisation rapide", ajoute M.Seyni. Sans oublier que l'unité de Wagner et les soldats maliens étaient épuisés après plusieurs jours de combat, indique-t-il.

