Une gymnaste algérienne qui a rompu avec la France brille aux JO

La gymnaste de 17 ans Kaylia Nemour a fait forte impression en qualifications des JO aux barres asymétriques. Elle avait choisi de porter les couleurs de... 29.07.2024, Sputnik Afrique

Kaylia Nemour a obtenu le meilleur score en qualifications aux barres asymétriques (15.600 points)… et la France peut s'en mordre les doigts, relate Africa News.Née en France, l'athlète a en effet opté pour la nationalité algérienne de son père, après un différend avec la Fédération française de gymnastique. Celle-ci ne voulait pas que l'athlète revienne directement à la compétition, après une maladie des os et des cartilages et une opération aux deux genoux, qu'elle pensait dûs à un surentraînement, malgré le feu vert de son chirurgien.Bien lancée vers les finales, Kaylia Nemour, 17 ans, pourrait apporter à l'Afrique sa première médaille olympique en gymnastique.À l'opposé, aucune gymnaste française ne s'est qualifiée en finale du concours général ni par équipes.La sportive avait été médaillée d'argent aux barres asymétriques aux championnats du monde en 2023. Il s'agissait déjà d'une première pour le continent africain. Elle est aussi championne d'Afrique du concours général et un élément porte son nom dans le Code de pointage.

