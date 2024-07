https://fr.sputniknews.africa/20240729/les-temps-ont-change-le-premier-ministre-senegalais-tacle-paris-sur-le-massacre-de-thiaroye-1067673544.html

"Les temps ont changé!": le Premier ministre sénégalais tacle Paris sur le massacre de Thiaroye

"Les temps ont changé!": le Premier ministre sénégalais tacle Paris sur le massacre de Thiaroye

La France ne pourra plus donner sa seule version du massacre de Thiaroye de 1944, a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko après que la France a décidé de... 29.07.2024, Sputnik Afrique

Le gouvernement français doit "revoir ses méthodes, car les temps ont changé", a déclaré Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais et chef du parti PASTEF, suite à la décision de Paris d’accorder sa "reconnaissance" à six des soldats africains abattus par l'armée française au camp de Thiaroye en 1944.Selon les médias, l'Office national français des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a attribué le 18 juin la mention de "Morts pour la France" à six tirailleurs dont "quatre tirailleurs originaires du Sénégal, un de Côte d'Ivoire et un de Haute-Volta" (devenu le Burkina Faso).Le Sénégal s’apprête à commémorer le 80e anniversaire du massacre au cours duquel des soldats sénégalais s'étant battus pour la France avaient été tués par les autorités coloniales.

