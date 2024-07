https://fr.sputniknews.africa/20240729/lequilibre-mondial-evolue-progressivement-en-faveur-des-brics--1067650271.html

"L’équilibre mondial évolue progressivement en faveur des BRICS"

"L’équilibre mondial évolue progressivement en faveur des BRICS"

Sputnik Afrique

Suite à un élargissement, les BRICS ont adopté un "caractère différent", avance auprès de Sputnik le directeur exécutif du Comité national de recherche des... 29.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-29T11:36+0200

2024-07-29T11:36+0200

2024-07-29T11:36+0200

brics

russie

économie

dédollarisation

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/0b/1067452604_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_8120cbe361012323fd4994f355a5f4e9.jpg

Les BRICS créeront une nouvelle politique et une nouvelle économie mondiale, assure dans une interview à Sputnik le directeur exécutif du Comité national de recherche des BRICS. Cette organisation réunit des chercheurs spécialisés sur le rôle et la place des BRICS dans la politique et l'économie mondiales.Alors que le groupe englobe actuellement 10 pays, suite à un élargissement sans précédent acté en 2023, "les BRICS connaissent une renaissance, une transformation", dit Gueorgui Toloraïa. Le groupe n’est pas devenu plus faible, poursuit l’expert russe: "Les BRICS ont adopté un caractère différent. Par exemple, on est passé d'un rhinocéros à un éléphant - un animal, peut-être pas si rapide, mais plus grand et fort".Pour la Russie qui préside actuellement les BRICS, le prochain sommet du groupe dans la ville de Kazan sera une "occasion de déclarer que la tentative de son isolement international par l'Occident a complètement échoué".D’après lui, il est peu probable, que lors de l’événement, programmé pour fin octobre, il soit annoncé que d’autres pays rejoindront les BRICS. Par contre, le format pays-partenaire pourrait voir le jour. L’apparition du système financier et monétaire des BRICS reste un sujet crucial: "La voie la plus logique est de passer à une sorte de monnaie collective neutre ou à des monnaies numériques, même si, comme le montre la pratique, cela n'est pas si facile".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, russie, économie, dédollarisation, opinion