Le Burkina Faso entend réaliser ses premières transplantations rénales cette année

C’est ce qu’a fait savoir le ministre burkinabè de la Santé, selon un communiqué de son ministère. 29.07.2024, Sputnik Afrique

Les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique au Burkina Faso, a déploré Robert Kargougou. Dans ce contexte, un Comité de transplantation et don d’organes a été mis en place le 26 juillet. Il tiendra à jour les registres de dons, de prélèvements, de transplantations et de greffes, et supervisera la sécurité sanitaire des patients ainsi que le respect de l'éthique médicale.Le président du comité est Arouna Ouédraogo, psychiatre à la retraite.

