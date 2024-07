https://fr.sputniknews.africa/20240729/larmee-russe-libere-la-localite-de-voltchye-en-rpd-abat-2-bombes-guidees-hammer-1067669250.html

L'armée russe libère la localité de Voltchyé en RPD, abat 2 bombes guidées Hammer

L'armée russe libère la localité de Voltchyé en RPD, abat 2 bombes guidées Hammer

Sputnik Afrique

68 drones ukrainiens ont été interceptés au cours de 24 heures, rapporte le ministère russe de la Défense. 29.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-29T15:26+0200

2024-07-29T15:26+0200

2024-07-29T15:26+0200

donbass. opération russe

défense

russie

ukraine

bilan

militaires

obusier

canon

munitions

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/18/1055334432_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_f6cf60d24ee273521be422fa87c4da07.jpg

Autres points clés du bilan quotidien de la Défense russe:️Le groupement Nord a frappé 5 brigades de Kiev et repoussé 5 contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu 220 hommes. En outre, un véhicule blindé de combat Kirpi de fabrication turque, un canon automoteur Panzerhaubitze-2000 de fabrication allemande, une station radar de contre-batterie américaine AN/TPQ-36 ont été détruits, de même qu'un dépôt de munitions;️Le groupement Est a amélioré la situation le long de la ligne de front. Les pertes de Kiev s'élèvent à 130 soldats, 2 obusiers britanniques FH-70 et un M198 de fabrication américaine;Le groupement Sud a détruit 5 dépôts de munitions. Les forces armées ukrainiennes ont perdu 570 militaires. De plus, un canon automoteur Paladin 🇺🇸, un obusier américain M777, un canon britannique L-119 ont été anéantis;Le groupement Ouest a annihilé 2 chars, 4 dépôts de munitions, un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine, un canon américain M119, un L-119 de fabrication britannique. Les pertes de Kiev s'élèvent à 480 hommes;️Le groupement Centre a frappé 6 brigades ukrainiennes et repoussé 8 contre-attaques. Côté Kiev, il manquera à l'appel 400 soldats. De plus, 3 véhicules blindés de combat, dont un Bradley américain et un obusier M777, également américain, ont été détruits;️Le groupement Dniepr a bombardé 4 brigades ukrainiennes, qui y ont perdu 85 hommes, 2 obusiers américains M777 et 2 dépôts de munitions.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, ukraine, bilan, militaires, obusier, canon, munitions