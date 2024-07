https://fr.sputniknews.africa/20240729/la-cote-divoire-maintient-le-prix-dachat-du-coton-graine-pour-cette-saison-1067671858.html

La Côte d'Ivoire maintient le prix d’achat du coton graine pour cette saison

La mesure est censée favoriser la filière, pénalisée ces dernières années par un insecte ravageur, le jasside. 29.07.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, pour la campagne 2024-2025 le prix d’un kilo de coton graine premier choix sera de 310 francs CFA (0,5$) et celui d’un kilo de deuxième choix de 285 francs CFA (0,4$), selon le ministre de l’Agriculture.La mesure devrait favoriser la filière, pénalisée ces dernières années par un insecte ravageur, le jasside. Elle implique également des subventions complémentaires de 11,939 milliards de francs CFA (19,8 millions de dollars), pour les engrais et les nouveaux insecticides homologués.La production de coton 2022-2023 en Côte d'Ivoire avait augmenté de 47% par rapport à la précédente et atteint 347.922 tonnes. Pour 2024-2025, les projections s'établissent à environ 367.000 tonnes de coton graine.

