"Indécent et offensant": le ministre libanais des Sports sur l'ouverture des JO de Paris

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris a porté atteinte aux symboles du christianisme et à l'esprit du sport, a déclaré à Sputnik le ministre... 29.07.2024, Sputnik Afrique

Il serait bon que les autorités françaises enquêtent sur "un spectacle organisé dans le but d'insulter les symboles les plus importants du christianisme", a déclaré ce lundi 29 juillet Georges Kallas, ministre libanais des Sports, à Sputnik, à propos de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques du 26 juillet.Les Jeux olympiques devraient s'accompagner d'un esprit sportif et non d'une "atmosphère de satanisme", a-t-il ajouté.La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques organisée dans la capitale française le 26 juillet a suscité des débats. De nombreuses personnes ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux face à la parodie de La Cène, le dernier repas de Jésus Christ, présentée par des drag-queens et des représentants de la communauté LGBT.Beaucoup ont aussi été offensés par une Marie-Antoinette décapitée chantant le célèbre chant des sans-culottes "ça ira" tout en portant sa tête dans ses mains, ainsi que par la prestation du chanteur Philippe Katerine. Presque nu et peint en bleu, celui-ci a incarné Dionysos dans un tableau audacieux qui s'inscrivait dans le tableau revisitant la Cène et qui a été censuré dans certains pays. Le 28 juillet, la directrice de la communication des Jeux de Paris, Anne Descamps, a présenté ses excuses aux personnes dont les sentiments auraient pu être offensés par certaines scènes de la cérémonie d'ouverture.

