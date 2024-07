https://fr.sputniknews.africa/20240729/il-ny-a-aucun-endroit-sur-dans-la-bande-de-gaza-tout-le-monde-est-sous-le-feu-des-tirs-partout-1067670663.html

"Il n’y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. Tout le monde est sous le feu des tirs partout"

"Il n’y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. Tout le monde est sous le feu des tirs partout"

Sputnik Afrique

Un correspondant de Sputnik sur place s’est entretenu avec des personnes déplacées, alors que Tsahal avait appelé les habitants de cette ville palestinienne à... 29.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-29T16:50+0200

2024-07-29T16:50+0200

2024-07-29T16:50+0200

opinion

conflit israélo-palestinien

palestine

bande de gaza

khan younès

israël

hamas

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/1d/1067670443_96:0:1280:666_1920x0_80_0_0_4adb6c1f4e54bcd010c4375c30288f57.jpg

"Il n’y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. Tout le monde est sous le feu des tirs partout", dit à Sputnik le Palestinien Walid Salah. Il se trouve à Khan Younès. Située dans le sud de la bande de Gaza, la ville de Khan Younès est actuellement surpeuplée. Certaines personnes déplacées ont même installé leurs tentes au cimetière. Des réfugiés ne sont pas prêts à trouver un nouvel endroit à nouveau. "Je déménage pour la 8e fois à cause de cette guerre, il ne reste plus rien de mes affaires personnelles, tout a été perdu. Je ne sais pas où sont mes proches, s’ils sont en vie. Il n’y a aucune force pour courir n’importe où", confie Um Mahmud. Plusieurs personnes malades ou âgées ne réagissent plus aux injonctions de l’armée israélienne, car "elles n’en ont ni la force ni la possibilité", ajoute-t-elle."Nous n’avons plus rien, nous avons juste trouvé un bout de carton, maintenant c’est notre lit. Une jambe de ma fille saigne et elle vient de sortir de l’hôpital. Nous ne pouvons courir nulle part", témoigne une autre réfugiée, Najli Qadih.

palestine

bande de gaza

khan younès

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, conflit israélo-palestinien, palestine, bande de gaza, khan younès, israël, hamas