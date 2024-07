https://fr.sputniknews.africa/20240728/suite-a-la-ceremonie-douverture-des-jo-des-internautes-se-rappellent-les-propos-de-poutine-1067655886.html

Suite à la cérémonie d’ouverture des JO, des internautes se rappellent les propos de Poutine

"Regardez ce qu'ils font à leur propre peuple. Destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale. La perversion, la maltraitance des enfants, voire la pédophilie, sont déclarées la norme, la norme de leur vie. Et le clergé, les prêtres sont obligés de bénir les mariages homosexuels", avait déclaré Vladimir Poutine le 21 février 2023, en s’adressant au Parlement russe.Ses propos ont refait surface, relayés par une internaute sur X. "A-t-il tort?", se demande-t-elle. Le 26 juillet, une partie de la cérémonie d’ouverture des JO à Paris mettait en scène un spectacle inspiré de La Cène de Léonard de Vinci. Lors du passage en question, évoquant Jésus et ses 12 apôtres rassemblés pour leur dernier repas, plusieurs drag queens et mannequins transgenres entouraient la DJ française Barbara Butch, connue pour son combat contre l'homophobie, tandis que le chanteur Philippe Katerine, le corps peint en bleu, figurait le dieu grec Dionysos émergeant d'un plat géant couvert de fleurs et de légumes.

