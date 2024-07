https://fr.sputniknews.africa/20240728/les-brics-se-transforment-en-une-plate-forme-de-negociation-de-la-majorite-mondiale-1067661109.html

Les BRICS se transforment en "une plate-forme de négociation de la majorité mondiale"

Sputnik Afrique

Alors que le groupe comprend actuellement 10 pays, suite à un élargissement sans précédent acté en 2023, "les BRICS connaissent une renaissance, une... 28.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-28T17:01+0200

2024-07-28T17:01+0200

2024-07-28T17:01+0200

"En 2023, les BRICS ont connu une longue vie. Les BRICS ont cessé d'exister suite à la décision, lors du sommet tenu l'année dernière à Johannesburg, d’inclure l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite", rappelle Guéorgui Toloraïa, directeur exécutif du Comité national de recherche des BRICS.Actuellement, le plus important est de comprendre comment l’"ancien" système des BRICS, dirigé par son noyau –Russie, Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud– va désormais "digérer" les nouveaux membres. Les BRICS se transforment en "une plate-forme de négociation de la majorité mondiale", selon lui."Jusqu'à présent, tout semble bien se passer, même si 6 mois seulement se sont écoulés. Le processus d'expansion des BRICS prendra 10 à 15 ans, au cours desquels une image stable se formera", conclut l’expert.

