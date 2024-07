https://fr.sputniknews.africa/20240728/larmee-malienne-indique-avoir-amorce-un-mouvement-retrograde-a-tinzaouatene-1067660513.html

L’armée malienne indique avoir "amorcé un mouvement rétrograde" à Tinzaouatène

Les forces armées maliennes ont patrouillé dans le secteur de Tinzaouatène pendant 3 jours, relate l’État-major dans un communiqué du 27 juillet. 28.07.2024, Sputnik Afrique

Cette zone, à la frontière algérienne, accumule "les terroristes et les trafiquants de tous genres" et de "violents combats continuent contre la coalition des terroristes".️ 5 cibles terroristes "ont été traitées avec succès par les vecteurs aériens FAMA".L’État-major mentionne "des pertes humaines et matérielles" et invite les populations de la zone concernée à "se départir des positions terroristes".Une patrouille des forces armées maliennes avait été attaquée par des terroristes à Tinzaouatène le 25 juillet, avait précédemment relaté l’armée malienne.

