Journée de la Marine russe

Ce 28 juillet, la Russie fête la Journée de la marine nationale. Aujourd’hui, les navires de guerre défileront sur le fleuve Neva dans la ville de... 28.07.2024, Sputnik Afrique

Une vingtaine de bâtiments participeront au Grand défilé militaire naval, dont des navires lance-missiles, anti-sous-marins, des corvettes, des dragueurs de mines, le patrouilleur Sotchi, ainsi que les voiliers Kruzenshtern, Mir et Sedov. Des avions militaires survoleront le ciel. Il y aura également un défilé de marins suivi d’un gala et un feu d'artifice. Des festivités auront également lieu à Vladivostok, Kaliningrad, Sébastopol et dans d'autres villes maritimes. En 2023, plusieurs dirigeants et chefs de délégations des pays africains ayant participé au deuxième sommet Russie-Afrique, ont assisté au défilé à Saint-Pétersbourg, notamment Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, et le dirigeant burkinabè Ibrahim Traoré.C’est l’occasion d’une démonstration de force de l’armée, de sa puissance de combat, de ses armes et de sa flotte. La Marine assure la sécurité des activités maritimes de la Russie, affirme la présence navale russe, expose son drapeau et sa force militaire dans l'Océan mondial, participe à la lutte contre la piraterie.Les forces militaires navales existent en Russie depuis la fin du XVIIe siècle. Dans l'Empire russe, les célébrations ont eu lieu presque chaque année à partir de 1714, en mémoire de l’importante victoire de la flotte russe lors de la bataille d'Hangö Oud. En 1939 les autorités soviétiques fondent la Journée de la Marine. En 2006, par décret présidentiel, la Journée de la Marine reçoit le statut d'événement national. Actuellement, la Marine russe se compose de 5 formations opérationnelles et stratégiques: les flottes du Nord, du Pacifique, de la Baltique et de la mer Noire et de la flottille Caspienne.

