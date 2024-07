Le groupement Centre a également frappé quatre brigades de Kiev et repoussé trois contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu 385 militaires. En outre, deux lance-roquettes multiples américains M270 MLRS et un radar américain AN/TPQ-50 ont été détruits.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 hommes, mais aussi un véhicule blindé américain de transport de troupes Stryker. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés: deux obusiers américains M777 et un canon automoteur polonais Krab. Huit dépôts de munitions ont en outre été anéantis.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses et frappé cinq brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 560 militaires. Un véhicule américain de transport de troupes M113 a été détruit. Ont aussi été touchés lors d'un combat de contre-batterie: un canon automoteur américain M109 Paladin, trois obusiers -deux américains M777 et M198, ainsi qu’un britannique FH-70- et un canon américain M119. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.