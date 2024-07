https://fr.sputniknews.africa/20240728/ceremonie-douverture-des-jo-une-seule-chose-vient-a-lesprit-la-vieille-europe-a-pris-fin-1067658890.html

Cérémonie d'ouverture des JO: "une seule chose vient à l'esprit: la vieille Europe a pris fin"

Cérémonie d'ouverture des JO: "une seule chose vient à l'esprit: la vieille Europe a pris fin"

28.07.2024

"L’avenir de l’Europe est incertain, et la France elle-même n’est plus la même que nous la connaissions", développe Khalid Zainuddin, expert en politique européenne. La cérémonie d’ouverture à Paris le 26 juillet a été accompagnée par "des graves problèmes, difficultés et provocations", avance Muhammad Saifuddin, expert arabe en affaires internationales. La parodie transgenre du tableau La Cène s'est avérée "destructrice", assure-t-il.Pour Mohammed Saab, analyste sportif, la cérémonie est un "échec": "Les organisateurs ont apparemment tenté de sortir des sentiers battus, mais ils n’y sont pas parvenus. Et la météo a également gâché la fête". De plus, la France a "ouvertement démontré sa politique deux poids deux mesures" en invitant des athlètes israéliens, mais en refusant d'inviter l'équipe russe, souligne-t-il.

