Popularité de la cryptomonnaie dans le monde

Le parlement russe a adopté un 1ère lecture un projet de loi sur l'emploi de cryptomonnaies dans les échanges transfrontaliers, à titre d'expérience. Les cryptomonnaies deviennent de plus en plus populaires dans le monde. Cette infographie de Sputnik montre dans quels pays les détenteurs de cryptos sont les plus nombreux.