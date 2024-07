https://fr.sputniknews.africa/20240727/insecurite-bugs-informatiques-aux-jo-paris-semble-etre-champion-de-la-mauvaise-organisation--1067650925.html

Insécurité, bugs informatiques aux JO: Paris semble être "champion" de la mauvaise organisation

27.07.2024

Les problèmes constatés en France à la veille et pendant l'ouverture des JO 2024 classent déjà le pays comme l'un des pires organisateurs de l'histoire du mouvement olympique, a déclaré à Sputnik Irina Rodnina; triple championne olympique de patinage artistique.Plusieurs scandales ont eu lieu avant même la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.Le réseau ferré français a notamment fait face à des actes de sabotage quelques heures avant la cérémonie. Selon la SNCF, quelque 800.000 voyageurs ont été touchés et les réparations pourraient durer "plusieurs jours".Plusieurs actions de protestations et grèves se sont déroulées à Paris en raison notamment de la fermeture du centre-ville qui complique les déplacements et prive les restaurants de leur clientèle.Le match de football Maroc-Argentine a également dû être interrompu pendant deux heures, à cause de supporters ayant envahi le terrain. La polémique a aussi accompagné le deuxième but marqué par les Sud-Américains, refusé pour cause de hors-jeu. L'entraîneur argentin Javier Mascherano a déclaré qu'il n'avait jamais vu plus "grand cirque" de sa vie, ajoutant que son équipe avait aussi été victime de vols lors de l'entraînement.

