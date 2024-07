https://fr.sputniknews.africa/20240727/des-navires-de-la-flotte-russe-de-la-mer-baltique-arrivent-a-cuba---video-1067652262.html

Des navires de la flotte russe de la mer Baltique arrivent à Cuba - vidéo

Sputnik Afrique

Trois navires de la flotte russe de la mer Baltique sont arrivés à La Havane pour une visite de courtoisie. 27.07.2024, Sputnik Afrique

Un groupe naval de la flotte russe de la mer Baltique est arrivé dans la capitale cubaine, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.La flottille comprend le navire-école Smolny, qui est entré au port le premier, ainsi que le patrouilleur Neustrachimy et le pétrolier-ravitailleur Elnia, selon les autorités cubaines. Cette visite de courtoisie à Cuba va durer jusqu'au 30 juillet. Les marins rencontreront le commandant de la Marine cubaine et les autorités de la Havane et prendront connaissance des curiosités de la ville. Les habitants de la ville pourront montrer à bord des navires les 28 et 29 juillet.En juin dernier, un groupe naval de la flotte russe du Nord avait aussi fait une escale à La Havane. La délégation russe dirigée par un responsable de l'État-major général de la Marine russe, le vice-amiral Neoupokoïev, avait séjourné dans la capitale cubaine jusqu'au 17 juin.

