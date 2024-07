https://fr.sputniknews.africa/20240726/une-collision-frontale-de-deux-cars-dans-le-centre-du-mali-fait-16-morts-et-des-dizaines-de-blesses-1067642447.html

Une collision frontale de deux cars dans le centre du Mali fait 16 morts et des dizaines de blessés

L'accident a eu lieu dans la commune d’Ouan (centre du pays) le 25 juillet à 8h30, précise le ministère malien des Transports et des Infrastructures. 26.07.2024, Sputnik Afrique

Le bilan provisoire fait état de 16 morts et de 48 blessés. ️L’un des cars, appartenant à la compagnie Fakala Transport, était en provenance de Mopti. L’autre, de l’Ascofaré Transport, se déplaçait dans le sens inverse.️"L’excès de vitesse et l’imprudence des conducteurs" seraient les causes de l’accident, selon le ministère. Des dégâts matériels importants sont constatés sur le lieu de l’accident.

