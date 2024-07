https://fr.sputniknews.africa/20240726/un-navire-de-guerre-russe-fait-escale-dans-le-port-algerien-doran-1067640592.html

Un navire de guerre russe fait escale dans le port algérien d’Oran

La frégate russe Amiral Gorchkov accompagnée par le pétrolier Académicien Pachine sont entrés dans le port algérien d'Oran, selon le ministère russe de la... 26.07.2024, Sputnik Afrique

L’escale durera quelques jours, rapporte le ministère russe de la Défense ce 26 juillet. La frégate est accompagnée par le pétrolier Académicien Pachine. Les navires font partie de la flotte russe du Nord."Durant l’escale, les équipages des navires visiteront les lieux incontournables de la ville, participeront à des événements protocolaires ainsi qu’à un match de foot avec les marins algériens. Pendant ce temps, un réapprovisionnement en eau douce et en nourriture sera effectué. La frégate russe Amiral Gorchkov a débuté sa mission le 17 mai. Le navire a déjà parcouru plus de 13.000 milles marins, faisant escale aux ports de La Havane (Cuba) et de La Guaira (Venezuela).

