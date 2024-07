https://fr.sputniknews.africa/20240726/lequipe-de-grande-bretagne-se-plaigne-de-la-nourriture-au-village-olympique-et-engage-un-chef-1067636396.html

L'équipe de Grande-Bretagne se plaint de la nourriture au village olympique et engage un chef

Au village olympique, la nourriture "n’est pas adéquate", une amélioration "spectaculaire" est nécessaire, a déclaré au Times le directeur du Comité olympique... 26.07.2024, Sputnik Afrique

"Il n’y a pas assez de certains aliments: œufs, poulet, certains glucides. Ensuite, la qualité de la nourriture, avec de la viande crue servie aux athlètes", a précisé Andy Anson.L'équipe de Grande-Bretagne a ainsi décidé d’apporter des paniers-repas dans ses locaux et a fait venir un chef cuisinier, a-t-il fait savoir.Environ 40.000 repas par jour sont préparés dans le village olympique, le restaurant principal compte 3.300 places assises. Suite à des plaintes, Sodexo Live, la société en charge de la restauration, a déclaré avoir augmenté la commande quotidienne de plusieurs produits les plus populaires, en particulier les œufs et le poulet.

