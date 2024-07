Ce projet entre le port de Lomé et la Confédération des États du Sahel vise à assurer un approvisionnement fiable, a déclaré à Sputnik Philippe Kokou, directeur des services douaniers du Togo.Ces mesures ont été prises après divers problèmes d'acheminement, précise à Sputnik Abou Oubandawaki, directeur général des douanes du Niger.

Le projet d'échanges entre le port de Lomé, le Mali, le Niger et le Burkina Faso est en bonne voie, ont expliqué deux responsables des douanes du Togo et du... 26.07.2024, Sputnik Afrique

Le Togo crée un système de transport commercial unifié avec ces trois pays

© Photo Port Autonome de Lomé Port de Lomé, Togo © Photo Port Autonome de Lomé

