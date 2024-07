https://fr.sputniknews.africa/20240726/le-cnsp-du-niger-a-un-an-des-milliers-de-personnes-rassemblees-a-niamey-1067643144.html

Le CNSP du Niger a un an: des milliers de personnes rassemblées à Niamey

De nombreux croyants se sont réunis à la mosquée de Niamey pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à l'occasion du premier... 26.07.2024, Sputnik Afrique

Des milliers de fidèles se sont rendus à la grande mosquée de Niamey à l'appel d'organisations islamiques pour le 1er anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), rapporte un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Le Premier ministre Ali Lamine Zeine et les chefs traditionnels et autorités du pays ont pris part au rassemblement. Lecture du Coran, prêche et prière ont eu lieu.

