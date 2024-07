https://fr.sputniknews.africa/20240726/la-russie-a-multiplie-par-35-ses-exportations-de-produits-petroliers-vers-lafrique-en-2023-1067636992.html

La Russie a multiplié par 3,5 ses exportations de produits pétroliers vers l’Afrique en 2023

La Russie a multiplié par 3,5 ses exportations de produits pétroliers vers l'Afrique en 2023

Le volume d’exportations a atteint 17,6 millions de tonnes, a fait savoir le 25 juillet Dmitri Semionov, responsable du ministère russe de l’Énergie. 26.07.2024, Sputnik Afrique

Le nombre de projets de coopération énergétique discutés avec les pays africains est passé de 30 à 40 depuis 2022.14 pays africains constituent les "principales priorités", a dit le responsable du ministère de l’Énergie."Nos entreprises sont largement représentées sur le continent. Il s'agit notamment de projets dans le secteur pétrolier et gazier, de production, de transport", selon lui. De plus, la Russie s'efforce d'élargir l'utilisation du gaz dans le secteur énergétique des pays africains et d'utiliser du gaz comme carburant pour les moteurs. Des projets dans l'énergie électrique et les énergies alternatives - solaire, éolien - sont également proposés.

russie, pétrole, marché pétrolier, afrique, exportations