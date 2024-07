https://fr.sputniknews.africa/20240726/des-signaux-incomprehensibles--le-kremlin-sur-un-eventuel-dialogue-de-paix-avec-lukraine--1067637170.html

"Des signaux incompréhensibles": le Kremlin sur un éventuel dialogue de paix avec l’Ukraine

"Des signaux incompréhensibles": le Kremlin sur un éventuel dialogue de paix avec l'Ukraine

Moscou repère "des signaux incompréhensibles" de Kiev, mais ne sait pas "dans quelle mesure ils sont réalistes", a indiqué Dmitri Peskov.

"Il n'y a pas encore de contenu concret pour les négociations", a déclaré Dmitri Peskov au quotidien russe Izvestia. Moscou repère "des signaux incompréhensibles" de Kiev, "nous ne savons pas dans quelle mesure ils sont réalistes". ️"Une interdiction faite au régime de Kiev de mener des négociations avec nous" est en vigueur, a souligné le porte-parole du Président russe,"il reste encore beaucoup à clarifier et à entendre" sur le sujet.Le 24 juillet, le chef de la diplomatie ukrainienne, lors de négociations avec son homologue chinois, a annoncé la préparation de son pays au dialogue avec la Russie. Il a souligné que "les négociations doivent être rationnelles et significatives, visant à parvenir à une paix juste et durable".

