Le Président du Faso remet au ministère de la Santé un important lot du matériel médical

L'objectif de cette acquisition financée par le gouvernement est d'"offrir des soins de qualité aux Burkinabè où qu’ils soient", a déclaré Ibrahim Traoré. 25.07.2024, Sputnik Afrique

Les équipements comprennent: Les unités mobiles, une première grande expérience burkinabè, seront déployées dans les campagnes pour assurer à leurs populations l'accès aux examens et aux soins. Les équipements de la chaîne de froid, et notamment les réfrigérateurs solaires, permettront de garantir la qualité des vaccins et donc lutter efficacement contre des maladies.

