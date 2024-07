https://fr.sputniknews.africa/20240725/iskander-un-expert-russe-explique-pourquoi-ce-systeme-de-missiles-russe-reste-imbattable-pour-kiev-1067631464.html

Iskander: un expert russe explique pourquoi ce système de missiles russe reste imbattable pour Kiev

Les systèmes balistiques mobiles russes 9K720 Iskander sont devenus un fléau pour l'armée ukrainienne ces derniers mois, délivrant des frappes précises et... 25.07.2024, Sputnik Afrique

Cela est en grande partie dû aux capacités de cette arme, a affirmé à Sputnik le colonel à la retraite Viktor Litovkine."Ils peuvent s'élever très haut dans l'espace et frapper verticalement la cible visée. Ils atteignent non seulement une vitesse supersonique mais aussi hypersonique au moment de l’attaque.""Ces deux types de missiles sont presque impossibles à détecter et à intercepter."Les missiles Iskander sont très efficaces parce que les radars ennemis ne peuvent tout simplement pas les "voir", et il leur est donc impossible de diriger un intercepteur sur eux, selon l'expert.

