"On est en cage": la propriétaire d'un restaurant parisien sur les mesures de sécurité pénalisantes

"On est en cage": la propriétaire d'un restaurant parisien sur les mesures de sécurité pénalisantes

Pour des raisons de beauté, la France a choisi d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, en limitant l'accès aux quartiers concernés

Même les habitués de son resto "ne savent pas par où venir", explique-t-elle. De plus, la femme est obligée de faire ses courses à pied car impossible d'y aller autrement ou de se faire livrer. "C'est franchement catastrophique", conclut-elle. Les autorités françaises ont fait installer 44.000 barrières au centre de la capitale française et ont introduit des QR codes pour y accéder. La lecture de ces autorisations numériques est parfois perturbée empêchant les habitants et les touristes de circuler.

