https://fr.sputniknews.africa/20240724/le-meilleur-lecteur-du-coran-des-brics-se-verra-remettre-un-prix-a-kazan-en-russie-une-premiere-1067620764.html

Le meilleur lecteur du Coran des BRICS se verra remettre un prix à Kazan, en Russie, une première

Le meilleur lecteur du Coran des BRICS se verra remettre un prix à Kazan, en Russie, une première

Sputnik Afrique

Celui-ci sera choisi à l'issue d'un concours international de trois jours, a expliqué à Sputnik Rouchan Abbiassov, vice-président de la Direction spirituelle... 24.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-24T15:54+0200

2024-07-24T15:54+0200

2024-07-24T15:54+0200

russie

concours

coran

islam

kazan

religion

brics

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104205/69/1042056971_0:246:2729:1781_1920x0_80_0_0_24ba44776f82563017b8d0a1c426a38a.jpg

Le concours démarre ce mercredi dans la capitale de la république russe du Tatarstan, à une population majoritairement musulmane. Les meilleurs lecteurs du Coran venus de 20 pays, non seulement membres des BRICS, y prennent part.Le jury est présidé par le chef de l'académie du Saint Coran de Charjah, aux Émirats arabes unis.L'évènement réunira ministres, muftis, scientifiques et théologiens de Russie, des Émirats arabes unis, de l'Iran, du Brésil, du Bahreïn, de Chine, de l'Inde, de l'Égypte et d'autres États ainsi que dirigeants de grandes organisations musulmanes internationales.

russie

kazan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, concours, coran, islam, kazan, religion, brics