La Zambie va construire 300 tours de communication pour améliorer la connectivité Internet

Le gouvernement zambien a annoncé mardi que le projet de construction de 300 nouvelles tours de communication pour améliorer la connectivité Internet est en... 24.07.2024

Les nouvelles tours s'ajouteront à d'autres tours construites avec l'aide de la Chine. En 2017, la Zambie et la Chine ont signé un accord-cadre pour la deuxième phase de la construction d'environ 1.000 tours de communication. Selon Felix Mutati, le ministre de la Technologie et des Sciences, ces tours sont destinées à améliorer davantage la connectivité après que le secteur des technologies de l'information et de la communication a connu une croissance de 28% dans le pays l'année dernière. Dans un discours prononcé lors du premier Forum de dialogue avec les consommateurs de TIC, le ministre a affirmé que l'achèvement des tours intégrera davantage de Zambiens dans l'économie numérique en leur offrant un accès plus large aux services en ligne. M.Mutati a également souligné que le gouvernement s'efforce de rendre les services en ligne plus accessibles tout en soutenant la culture numérique pour assurer la protection des citoyens.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

