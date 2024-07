https://fr.sputniknews.africa/20240724/des-militaires-de-13-pays-escaladeront-lelbrouz-le-point-culminant-de-leurope-1067622760.html

Des militaires de 13 pays escaladeront l'Elbrouz, le point culminant de l'Europe

Des militaires de 13 pays escaladeront l'Elbrouz, le point culminant de l'Europe

Sputnik Afrique

"Notre fête montrera le triomphe des valeurs universelles du sport, des possibilités égales et de l'atmosphère amicale", a indiqué lors de la cérémonie de... 24.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-24T18:06+0200

2024-07-24T18:06+0200

2024-07-24T18:06+0200

escalade

elbrouz

militaires

russie

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/18/1067622595_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_9f24044332c1b1cf853d33f7f60a3d84.jpg

La popularité de ce genre d'événements contribuera à la coopération entre les États, insiste Iounous-Bek Evrkourov.L'escalade réunira plus de 50 militaires. Voici les pays d'où viennent les soldats:Le Conseil international du sport militaire organise tous les ans des événements pour la paix. Le premier a eu lieu en Grèce en 2021. C'était une marche de 50 kilomètres menant vers Olympie.En 2022 et 2023, les forces armées de la République islamique d’Iran ont organisé une ascension au mont Damavand (5.610 mètres, le plus haut sommet volcanique du Moyen-Orient).Cette année, la longueur totale du parcours est de 12.500 m, le dénivelé est de 3.442 m. Les participants termineront leur ascension au sommet ouest du mont Elbrouz, à 5.642 m.

elbrouz

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

escalade, elbrouz, militaires, russie, international