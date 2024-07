https://fr.sputniknews.africa/20240724/cote-divoire-installation-des-commissions-electorales-en-prevision-de-la-presidentielle-de-2025-1067615315.html

Côte d'Ivoire: installation des commissions électorales en prévision de la présidentielle de 2025

La CEI a précisé que l'installation des commissions électorales locales se déroulait durant "la période du 22 juillet au 2 août 2024". La mise en place des commissions électorales locales précède l'opération de révision de la liste en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'installation des commissions électorales locales correspond à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur l'ensemble du territoire national, rappellent des observateurs. La Côte d'Ivoire compte 31 régions, 111 départements, 509 sous-préfectures et 197 communes. Les membres des commissions locales sont les représentants des autorités préfectorales, départementales, sous-préfectorales ou locales et des représentants de chaque parti ou groupement politique ayant au moins un député à l'Assemblée nationale ou ayant remporté une élection locale. Les commissions locales sont dirigées par un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

