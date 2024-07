https://fr.sputniknews.africa/20240723/qr-codes-barrages-routiers-greves-et-cafes-vides-paris-se-prepare-a-accueillir-les-jo-1067612662.html

QR codes, barrages routiers, grèves et cafés vides: Paris se prépare à accueillir les JO

Sputnik Afrique

Les mesures de sécurité prises par les autorités françaises posent de nombreux problèmes tant aux habitants qu'aux touristes. 23.07.2024, Sputnik Afrique

Dans le centre de Paris, 44.000 barrières ont été installées, délimitant des zones dont l'accès est réservé aux détenteurs de QR codes. Sauf que l'identification n'est pas sans anicroche: les écrans des smartphones miroitent au soleil, empêchant la bonne lecture des codes. Tous les piétons ne parviennent donc pas à destination. Ces innovations découragent également les touristes. Résultat: quais, cafés et boutiques sont déserts. Leur chiffre d'affaires a chuté de 30 à 70%. Les restrictions de circulation pénalisent les livraisons et les transports, notamment les taxis. Les habitants de Paris se plaignent de la difficulté d'atteindre les hôpitaux. De surcroît, plusieurs syndicats ont l'intention d'organiser des grèves durant la période des Jeux. Ainsi, Force ouvrière prévoit une grève le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture. L'organisation syndicale réclame que le montant de la "prime JO", de 300 euros, soit porté à 1.000 euros. Hier, quelques 150 danseurs ont refusé de répéter la chorégraphie lors du filage de la cérémonie d'ouverture. Ils ont levé le poing en l'air pour protester contre des inégalités de traitement. Une grève des sapeurs-pompiers et des transports est prévue mercredi à Lyon, alors que leur ville doit accueillir les matchs du tournoi olympique de football. Les JO de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Emmanuel Macron a visité le village olympique situé à Saint-Denis, près de Paris, lundi et a déclaré que tout était prêt pour l'événement.

