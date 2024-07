https://fr.sputniknews.africa/20240723/le-soudan-sattend-a-un-lancement-tres-fort-de-ses-relations-avec-la-russie-dans-un-avenir-proche-1067606463.html

Le Soudan s'attend à un "lancement très fort" de ses relations avec la Russie dans un avenir proche

Le Soudan s'attend à un "lancement très fort" de ses relations avec la Russie dans un avenir proche

23.07.2024

La politique russe mettant l'accent sur les avantages mutuels et la souveraineté égale est attrayante pour le Soudan, a déclaré aux médias l'ambassadeur Mohammed Elghazali Eltigani Sirrag.Elle conduira à un renforcement significatif des relations avec la Russie, selon lui.La Russie et le Soudan ont beaucoup de points en commun, ce qui leur permet de construire des relations "fortes et solides" profitant aux peuples des deux pays, selon lui. La communication entre les deux États dans tous les domaines n'a jamais été interrompue depuis l'indépendance du Soudan en 1956, pas même pendant la crise actuelle.Mohammed Elghazali Eltigani Sirrag a également évoqué la création d'une base russe en mer Rouge. Elle est perçue à tort par certains comme une base militaire, mais est en fait un point de soutien matériel et logistique, a souligné le responsable.Concernant le conflit au Soudan, le diplomate a souligné que grâce au soutien de la Russie au Conseil de sécurité de l'Onu, le pays avait réussi à surmonter et à éviter de nombreux défis et projets de résolution qui auraient pu mettre en péril son unité et sa souveraineté.

