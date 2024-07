https://fr.sputniknews.africa/20240723/larmee-russe-peut-reperer-en-une-minute-les-coordonnees-des-hauts-officiers-de-kiev-1067604359.html

L'armée russe peut repérer en une minute les coordonnées des hauts officiers de Kiev

L'armée russe peut repérer en une minute les coordonnées des hauts officiers de Kiev

Sputnik Afrique

Cela se passe quand les militaires ukrainiens utilisent le système de communication par satellite Iridium, a expliqué à Sputnik ce membre d'une unité de guerre... 23.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-23T10:33+0200

2024-07-23T10:33+0200

2024-07-23T10:33+0200

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

satellite

guerre électronique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/17/1067604187_0:4:2987:1684_1920x0_80_0_0_e59030e38a7c28751a2f5174f1f928f1.jpg

À peine l'officier en question a-t-il commencé une conversation, que l'unité russe reçoit ses coordonnées et les transmet aux gradés intéressés, selon lui. Ceux-ci décident ensuite si la cible doit être frappée ou suivie.Iridium est un opérateur de réseau mobile qui siège aux États-Unis. Le système utilise 66 satellites placés sur six orbites polaires. Il existe en outre neuf satellites de réserve sur des orbites basses et six autres qui restent sur Terre.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense, satellite, guerre électronique