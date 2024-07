https://fr.sputniknews.africa/20240723/jo-a-paris-a-la-base-cela-devait-etre-une-bonne-chose-sauf-que-1067608885.html

JO à Paris: "à la base, cela devait être une bonne chose, sauf que…"

Michel, propriétaire d’un café au centre de la capitale française, a déploré au micro de Sputnik Afrique le fait que son établissement soit vide à la veille de... 23.07.2024, Sputnik Afrique

Les raisons sont différentes: "ils doivent se dire que tout est devenu cher à cause des JO, il va y avoir trop de monde, les QR codes, personne ne comprend rien". En plus, le café ne peut pas être livré car, depuis la semaine dernière, on ne peut plus circuler dans Paris

