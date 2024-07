https://fr.sputniknews.africa/20240723/cuivre-la-zambie-veut-augmenter-sa-production-de-40-dici-2027-1067608750.html

Cuivre: la Zambie veut augmenter sa production de 40% d'ici 2027

Cuivre: la Zambie veut augmenter sa production de 40% d'ici 2027

Ce pays, qui est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique derrière la RDC, cherche à booster ses exportations. Beaucoup prédisent une pénurie de ce métal... 23.07.2024, Sputnik Afrique

La production zambienne devrait donc atteindre en 2027 un million de tonnes, contre environ 700.000 tonnes en 2023. Cette année-là, la production avait atteint son plus bas niveau depuis 14 ans.Et ce, en raison notamment des changements fréquents de régime fiscal et des conflits récurrents entre les sociétés minières et le gouvernement précédent, explique Bloomberg.Le pays vise une production annuelle de 3 millions de tonnes d'ici 2031, selon le plan budgétaire à moyen terme publié dimanche.La Zambie tire environ 70% de ses recettes de l'exportation du cuivre.

