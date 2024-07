https://fr.sputniknews.africa/20240722/un-musee-us-restitue-au-benin-deux-artefacts-voles-par-les-britanniques-au-xixe-siecle-1067599422.html

Un musée US restitue au Bénin deux artefacts volés par les Britanniques au XIXe siècle

Un musée US restitue au Bénin deux artefacts volés par les Britanniques au XIXe siècle

Le Stanley Museum of Art de l'université de l'Iowa a ainsi remis à l'Oba du Bénin, Ewuare II, une plaque en laiton et une sculpture en bois représentant une... 22.07.2024, Sputnik Afrique

Ewuare II est un descendant du souverain qui dirigeait le royaume du Bénin à l'époque de son pillage par les troupes coloniales britanniques en 1897. Il a salué ce geste et a espéré que "les autres musées d'Amérique suivr[aie]nt cet exemple".Des milliers de plaques de laiton sculptées datant des XVIe-XVIIIe siècles, connues sous le nom de "bronzes du Bénin", ont été volés dans le palais royal. Elles se trouvent aujourd’hui dispersées dans divers musées et collections privées en Europe et aux États-Unis.La plaque de laiton restituée par le Stanley Museum montre un officier de haut rang de la cour béninoise avec une épée de cérémonie. La sculpture en bois et en fer représentant une poule est probablement un "retable voué à des ancêtres maternelles", selon le musée.

