https://fr.sputniknews.africa/20240722/un-cycliste-burkinabe-appelle-la-jeunesse-a-se-lever-pour-la-souverainete-du-continent---1067601564.html

Un cycliste burkinabè appelle la jeunesse à se lever pour la souveraineté du continent

Un cycliste burkinabè appelle la jeunesse à se lever pour la souveraineté du continent

Sputnik Afrique

"Moi, j'ai commencé pour moi et j'appelle toute la jeunesse à se mettre sur pied pour la libération de notre Afrique", clame Frédéric Kaboré auprès de Sputnik... 22.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-22T20:18+0200

2024-07-22T20:18+0200

2024-07-22T20:18+0200

opinion

alliance des états du sahel (aes)

afrique

impérialisme

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/16/1067601400_0:9:500:290_1920x0_80_0_0_dea11dc97c8379b13d3ae59913d7e4ca.png

Le jeune athlète a relevé le défi de relier à vélo Ouagadougou et Niamey (plus de 500 kilomètres!) en soutien aux dirigeants et aux populations de l'AES. "Tout le temps on dit: 'L'Afrique c'est le plus pauvre, l'Afrique c'est les plus pauvres'. Pourtant, l'Afrique c'est les plus riches. L'Afrique est le plus riche continent et ce sont les Africains les plus pauvres", déplore le sportif. Et de poursuivre: "On ne doit pas laisser l'Afrique pour l'Occident, ni les valets locaux de l’impérialisme qui veulent seulement piller les ressources de l'Afrique". S'il n'y a pas de réaction aujourd'hui, "nos enfants, nos petits-enfants n'auront pas d'Afrique", tranche-t-il.

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, alliance des états du sahel (aes), afrique, impérialisme, occident