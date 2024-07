https://fr.sputniknews.africa/20240722/les-etats-unis-sont-dans-un-etat-de-crise-grave-clame-un-expert-us-1067593427.html

Les États-Unis sont "dans un état de crise grave", clame un expert US

Les États-Unis sont "dans un état de crise grave", clame un expert US

Sputnik Afrique

Et le retrait de Biden de la course à la présidentielle "nuit aux Démocrates", ajoute un autre. 22.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-22T10:19+0200

2024-07-22T10:19+0200

2024-07-22T10:19+0200

états-unis

opinion

élection présidentielle

joe biden

kamala harris

campagne présidentielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/04/1065378721_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_e32ed861914867500a4aedcea1465c60.jpg

"Je suppose que Covid a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase puisqu’il l’a apparemment mis dans un état second", a déclaré à Sputnik l’historien et commentateur politique américain Dan Lazare.En retardant son retrait pendant si longtemps, Joe Biden "avait blessé les Démocrates", selon lui. Kamala Harris, la vice-présidente de Biden et possible candidate à la présidentielle, "ferait mieux en campagne que ce que la plupart des gens attendent", estime l'expert.Ce point de vue est partagé par Daniel McAdams, directeur exécutif de l’Institut Ron Paul pour la paix et la prospérité. Selon lui, le retrait de Biden de la course à ce moment-là "met le Parti démocrate dans un chaos total et complet"."Comment peuvent-ils présenter un candidat à quelques mois des élections?", s'interroge McAdams.M. McAdams se pose également la question du sort des votes exprimés pour Biden lors des primaires du parti démocrate."Comment leurs votes peuvent-ils être changés, notamment par le parti qui prétend défendre notre démocratie? Il semble que les gens qui ont voté pour Biden n’obtiendront pas Biden", a-t-il déclaré à Sputnik.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, opinion, élection présidentielle, joe biden, kamala harris, campagne présidentielle