Le porte-parole de l'armée béninoise dément la présence de bases militaires étrangères dans le pays

"Nous n'ambitionnons pas d'avoir des bases militaires étrangères et nos partenaires n'ambitionnent pas non plus d'installer des bases militaires sur notre... 22.07.2024

2024-07-22T17:08+0200

De plus, aucune demande en ce sens n'a été reçue, a poursuivi le haut gradé. Cependant, le Bénin développe une coopération avec les armées de plusieurs pays, dont celles de la France, des États-Unis, de la Belgique et de la Russie, a-t-il ajouté. Cette déclaration fait suite à celles du Président du Faso qui avait affirmé que le Bénin abritait des bases françaises dirigées contre son pays et servant à équiper et à former des terroristes.

