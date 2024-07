https://fr.sputniknews.africa/20240722/lalgerie-determinee-a-defendre-les-interets-du-continent-africain-au-conseil-de-securite-1067590764.html

L'Algérie déterminée à défendre les intérêts du continent africain au Conseil de sécurité

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, dimanche, la détermination de l'Algérie à agir, en sa qualité de membre non-permanent au... 22.07.2024, Sputnik Afrique

L"objectif est de défendre les intérêts du continent africain, faire entendre sa voix et mobiliser l'appui aux efforts conjoints des pays membres dans l'objectif de permettre au continent de jouer pleinement son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique conformément aux dispositions de la charte onusienne, en attendant de corriger l'injustice faite au continent africain quant à sa représentativité au niveau du Conseil de sécurité. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, lors des travaux de la 6e Réunion semestrielle de l'Union africaine qui se tient à Accra, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné que "l'engagement de l'Algérie intervient dans un contexte international instable marqué par l'impuissance de la communauté internationale d'assumer ses responsabilités, pour instaurer la paix et la sécurité internationales", rappelant "le génocide barbare perpétré par les forces de l'occupation contre le peuple palestinien sans défense". Dans le même sillage, le Président de la République a réitéré la solidarité immuable de l'Algérie et son soutien indéfectible au peuple palestinien jusqu'au recouvrement de tous ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son Etat indépendant.

