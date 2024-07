https://fr.sputniknews.africa/20240721/zelensky-evoque-la-possibilite-de-negociations-avec-la-russie--1067590047.html

Zelensky évoque la possibilité de négociations avec la Russie

Volodymyr Zelensky a évoqué la possibilité de négociations avec la Russie malgré le fait que discuter avec Moscou est officiellement interdit en Ukraine 21.07.2024, Sputnik Afrique

"Nous et nos partenaires serons prêts à discuter avec les représentants de la Russie. Que ce soit Poutine ou non, quelle différence cela fait-il? Si nous voulons mettre fin à la guerre et si nous avons toutes les forces pour le faire, et si le monde est uni autour de l’Ukraine, nous parlerons aux décideurs en Russie", a déclaré Volodymyr Zelensky. Moscou a plusieurs fois déclaré qu'il était prêt à lancer des pourparlers de paix, mais Kiev a adopté une loi interdisant de telles négociations. Vladimir Poutine a déjà fait de nouvelles propositions pour résoudre le conflit en Ukraine. Celles-ci prévoient: Moscou a aussi souligné que la légitimité de Voldymyr Zelensky ne pouvait en aucun cas être restaurée.

