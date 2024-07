https://fr.sputniknews.africa/20240721/vaccination-antipaludique-en-cote-divoire-un-debut-tres-satisfaisant-1067583020.html

Vaccination antipaludique en Côte d'Ivoire: un début "très satisfaisant"

Tel est l’avis du chef de service communication du Programme élargi de vaccination (PEV) le 20 juillet lors d’un webinaire, relate MAP. 21.07.2024, Sputnik Afrique

La vaccination a débuté le 15 juillet dans 16 régions ivoiriennes. Dans un premier temps, le vaccin sera administré à 250.000 enfants de 6 mois à 23 mois, avant d’être étendu à tout le territoire ivoirien. Le vaccin, R21/Matrix-M, fabriqué par le Serum Institute of India et recommandé par l’OMS, est gratuit dans tous les établissements de santé publique. Il doit être administré 4 fois.En 2021, selon l’OMS, la Côte d'Ivoire a signalé plus de 6,5 millions de cas de paludisme. Environ 21.000 décès dus à la maladie ont été enregistrés la même année, avec une majorité parmi les enfants en bas âge.

