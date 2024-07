https://fr.sputniknews.africa/20240721/une-unite-de-transformation-de-cacao-ouvre-a-madagascar-1067584678.html

Une unité de transformation de cacao ouvre à Madagascar

Une unité de transformation de cacao ouvre à Madagascar

L’implantation est basée dans le district d’Ambanja, "capitale du cacao", rapporte le ministère malgache de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. 21.07.2024, Sputnik Afrique

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 18 juillet.L’unité a une capacité de traitement par heure de 1 tonne pour la production de poudre de cacao. Elle est financée par le trésor public dans le cadre du programme gouvernemental One District, One Factory (ODOF).L'entreprise S2A Chocolaterie Ambanja a été choisie pour assurer la gestion de l’usine. Pour l’approvisionnement en matière première, l'unité compte sur la production locale qui atteint en moyenne 15.000 tonnes par an, soit 90% de la production malgache de cacao

