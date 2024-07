https://fr.sputniknews.africa/20240721/le-congo-soutient-la-formation-dun-gouvernement-dunion-nationale-en-libye-selon-un-ministre-1067582397.html

Le Congo soutient la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye, selon un ministre

Le Congo soutient la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye, selon un ministre

Sputnik Afrique

Le vainqueur de potentielles élections en Libye devrait aussi se tourner vers les autres forces politiques pour gouverner, a déclaré à Sputnik Jean-Claude... 21.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-21T12:04+0200

2024-07-21T12:04+0200

2024-07-21T12:04+0200

international

libye

république du congo

diplomatie

gouvernement

gouvernement d'union nationale en libye

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0a/1056778061_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_b9e6e22e74b7a07073d42960f339ce53.jpg

Le Congo soutient la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye, selon le ministre des Affaires étrangères. Selon lui, la Libye a besoin de la "contribution de toutes les couches politiques et sociales pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve". Le 18 juillet, le Conseil d'État suprême de Libye et la Chambre des représentants ont annoncé la nécessité d'organiser des élections présidentielles et parlementaires dans le pays.

libye

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, libye, république du congo, diplomatie, gouvernement, gouvernement d'union nationale en libye