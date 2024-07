https://fr.sputniknews.africa/20240721/la-police-sud-africaine-demantele-un-important-laboratoire-de-methamphetamine-1067578485.html

La police sud-africaine démantèle un important laboratoire de méthamphétamine

Les services de police sud-africains ont indiqué samedi avoir découvert un important laboratoire de drogues illicites dans une ferme à Groblersdal, dans la...

Parmi les personnes arrêtées lors d'une opération menée vendredi figurent le propriétaire de la ferme et deux ressortissants mexicains, ont indiqué les SAPS dans un communiqué."Quatre structures de la propriété ont été fouillées et de grandes quantités de produits chimiques utilisés dans la fabrication de drogues illicites, notamment de l'acétone et de la métamphétamine, d'une valeur marchande estimée à deux milliards de rands (environ 109 millions de dollars américains), ont été récupérées", ont déclaré les SAPS.Depuis le début de l'année, la police sud-africaine a découvert dix laboratoires clandestins de fabrication de drogues et procédé à 34 arrestations, selon le communiqué.

