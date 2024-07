Le groupement russe Ouest a libéré les localités de Rozovka, en république populaire de Lougansk, et de Pestchanoïé Nijneïé, dans la région de Kharkov. Quatre brigades ennemies ont été frappées. Kiev a perdu 520 hommes mais aussi deux obusiers américains -un M777 et un M198- et un FH-70 britannique, ainsi qu'un radar américain AN/TPQ-50. Le groupement russe Ouest a libéré les localités de Rozovka, en république populaire de Lougansk, et de Pestchanoïé Nijneïé, dans la région de Kharkov. Quatre brigades ennemies ont été frappées. Kiev a perdu 520 hommes mais aussi deux obusiers américains -un M777 et un M198- et un FH-70 britannique, ainsi qu'un radar américain AN/TPQ-50.

Le groupement Nord a frappé quatre brigades ennemies et repoussé quatre contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 145 soldats. Deux obusiers américains M777 et un lance-roquettes multiples croate RAK-SA-12 ont aussi été détruits.

Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé sept brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 510 soldats. Au cours d'un combat de contre-batterie, ont été touchés: un canon automoteur polonais Krab, quatre obusiers (deux américains -un M777 et un M114- et deux britanniques -un FH-70 et un L-119) ainsi que trois canons américains M119.

Le groupement Centre a conquis des positions plus avantageuses et a repoussé sept contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 330 hommes. Un canon automoteur américain M109 Paladin et un obusier L-119 britannique ont aussi été détruits. Trois dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Est a repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 115 militaires, des obusiers britanniques FH-70 et M198 américains.

Le groupement Dniepr a frappé trois brigades ennemies. Les pertes de l'armée de Kiev se sont élevées à 80 militaires. Deux entrepôts de missiles et d'artillerie ont été détruits.