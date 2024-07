https://fr.sputniknews.africa/20240721/des-canons-russes-m-46-detruisent-des-positions-et-effectifs-ukrainiens---video-1067584884.html

Des canons russes M-46 détruisent des positions et effectifs ukrainiens - vidéo

Des canons russes M-46 détruisent des positions et effectifs ukrainiens - vidéo

L'artillerie russe a pilonné des positions ukrainiennes avec des M-46, permettant à des troupes d'assaut de prendre le contrôle de bastions, annonce la Défense... 21.07.2024, Sputnik Afrique

Appuyés par le travail d'équipages de canons M-46, des commandos des troupes d'infanterie motorisée russes du groupement Nord ont pris le contrôle de plusieurs points d'appui ukrainiens, a annoncé ce dimanche 21 juillet le ministère russe de la Défense.La reconnaissance a découvert une grande concentration d'effectifs de Kiev et les M-46 ont tiré des obus de 130 mm, a précisé la Défense. Selon le ministère, les obus de ces canons sont plus légers que ceux du canon Guiatsint (152 mm) dont il est plus facile de les charger. En plus, les canons M-46 peuvent tire en mode "mitrailleuse".Le travail sur les rotations des formations ukrainiennes constitue la tâche principale de l'artillerie.

